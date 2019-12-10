Після нормандського саміту Трамп закликав Росію вирішити конфлікт з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав Росію вирішити конфлікт з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Після Нормандського саміту у Парижі Лавров одразу вилетів до США для переговорів з Трампом і державним секретарем Помпео.
Раніше посольство США в Україні привітало Україну з успішним Нормандським самітом і закликало Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру.
"Ми вітаємо Україну з успішним самітом у нормандському форматі, що відновив участь глав держав у мирному процесі. Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру", йдеться у повідомленні посольства у Facebook.
Нагадаємо, Велика Британія закликала Росію виконати її зобов'язання за Мінськими домовленостями.