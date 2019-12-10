Британія привітала домовленості, досягнуті на нормандській зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Велика Британія привітала домовленості, досягнуті на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook посольства Великої Британії в Україні.
"Ми вітаємо зобов’язання, взяті сторонами на саміті нормандської четвірки, зокрема, подальше розведення сил, всебічне припинення вогню та обмін утримуваних осіб. Велика Британія залишається рішучим прихильником України та прагнень президента Зеленського до припинення конфлікту. Ми продовжуємо закликати Росію виконати її зобов'язання за Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Офіс Президента опублікував рішення Нормандського саміту.