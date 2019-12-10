Британія привітала домовленості, досягнуті на нормандській зустрічі

"Ми вітаємо зобов’язання, взяті сторонами на саміті нормандської четвірки, зокрема, подальше розведення сил, всебічне припинення вогню та обмін утримуваних осіб. Велика Британія залишається рішучим прихильником України та прагнень президента Зеленського до припинення конфлікту. Ми продовжуємо закликати Росію виконати її зобов'язання за Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Офіс Президента опублікував рішення Нормандського саміту.