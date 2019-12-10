Великобритания приветствует договоренности, достигнутые на нормандской встрече

"Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите нормандской четверки, в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц. Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта. Мы продолжаем призывать Россию выполнить ее обязательства" Обязательства по минскому договоренностями", - говорится в сообщении.

Напомним, Офис Президента опубликовал решение Нормандского саммита.