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За последние три года пить в Украине стало ощутимо дороже

Киев • УНН

 • 10981 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. За три года водка в Украине подорожала на 24,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

За последние три года пить в Украине стало ощутимо дороже

Так, в июле 2020 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила 92,4 грн, тогда как в июле 2017 — 74,1 грн.

Возросла также стоимость столового вина отечественного производства — на 21%, до 67,08 грн за бутылку напитка объемом 0,75 л.

Возросла также стоимость пива отечественного производства — на 33%, до 17,6 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.

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Напомним, в Украину везут все меньше иностранной водки. Зато наша страна входит в ТОП-10 крупнейших продавцов водки в мире.

Популярность этого напитка, как констатируют аналитики, растет.

Потребители, правда, становятся все более требовательными, говорят эксперты, и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже за следующие пять лет — вырос в среднем на 14,7%.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

Украинские Национальные Новости

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