Розвінчуємо міфи: як правильно пити горілку

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 149966 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 103706 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97061 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105207 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125509 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137385 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221173 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216043 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186560 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176155 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49886 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46858 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153046 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28651 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44813 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 149966 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153052 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277767 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301869 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384820 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44818 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28657 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46863 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49890 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126121 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Розвінчуємо міфи: як правильно пити горілку

Київ • УНН

 • 124749 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Щоб застілля з горілкою пройшло радісно та без наслідків потрібно дотримуватися деяких правил. За таких умов, після веселощів на ранок не буде втоми та синдрому важкого похмілля. Поради правильного відпочинку та вживання алкогольного напою підготували експерти горілчаного бренду "Др. Житник", передає УНН.

Розвінчуємо міфи: як правильно пити горілку

№1. Міф про закуску.

Поширена думка, що закушувати алкоголь потрібно м'ясом, салом, грибами та гострими стравами, та це - омана. Подібні продукти дуже навантажують шлунково-кишковий тракт. А тому, ідеальним варіантом для закуски вважаються: яблука, квашена капуста, лимон, апельсини, кабачки, кавун, полуниця і навіть мед.

Й досі мало хто це знає про ці "секрети", а тому за традицією, продовжують закушувати горілку солоною рибою, кислими огірочками чи помідорами.

Крім того, горілчані напої не варто запивати газованими напоями. У такому випадку є ризик дуже швидко сп'яніти. А тому кращий варіант - це компот або морс.

№2. Міф про морозилку.

Звичайно, горілку потрібно пити охолодженою. Проте тримати пляшка в морозильній камері - не варто. Краще дві - три години, напередодні святкування, потримати її в холодильнику.

Річ у тому, що вода в горілці перетворюється на лід, який після замороження лишається стінках пляшки. Тож, таким чином у чарку ллється майже чистий спирт. І як результат - моментальне сп'яніння.

Оптимальна для подачі горілки температура - 5-8 градусів для спекотної погоди, і 10-12 градусів для зимового часу.

№3. Міф про те, що організм не можна підготувати до застілля

Виявляється можна. За 3-4 години до свята рекомендовано випити 40-50 мл горілки. В організмі тоді почнуть вироблятися речовини, які нейтралізують дію алкоголю. За годину до застілля радять з'їсти невеликий бутерброд з салом або маслом. Жирні страви трохи уповільнюють дію алкоголю.

Крім того, не завадить прийом активованого вугілля за півгодини до застілля. П'ють його зазвичай: 1 таблетка на 10 кг маси тіла.

№4. Міф про "підвищення градусу".

Після горілки ні в якому разі не можна пити інші алкогольні напої. Кажуть, що потрібно пити від слабкого до міцного, але це хибна порада. Тим паче, що міцніше горілки навряд чи щось знайдеться.

№5. Міф про "тверезний" морозець.

Після вживання горілки не можна відразу виходити на морозну вулицю. Для протверезіння підійдуть танці або легка розминка.

Як писав УНН, столиця і дві області встановили “горілчаний” рекорд.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.05
Ethereum
$1,531.75