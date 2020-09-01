Розвінчуємо міфи: як правильно пити горілку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Щоб застілля з горілкою пройшло радісно та без наслідків потрібно дотримуватися деяких правил. За таких умов, після веселощів на ранок не буде втоми та синдрому важкого похмілля. Поради правильного відпочинку та вживання алкогольного напою підготували експерти горілчаного бренду "Др. Житник", передає УНН.
№1. Міф про закуску.
Поширена думка, що закушувати алкоголь потрібно м'ясом, салом, грибами та гострими стравами, та це - омана. Подібні продукти дуже навантажують шлунково-кишковий тракт. А тому, ідеальним варіантом для закуски вважаються: яблука, квашена капуста, лимон, апельсини, кабачки, кавун, полуниця і навіть мед.
Й досі мало хто це знає про ці "секрети", а тому за традицією, продовжують закушувати горілку солоною рибою, кислими огірочками чи помідорами.
Крім того, горілчані напої не варто запивати газованими напоями. У такому випадку є ризик дуже швидко сп'яніти. А тому кращий варіант - це компот або морс.
№2. Міф про морозилку.
Звичайно, горілку потрібно пити охолодженою. Проте тримати пляшка в морозильній камері - не варто. Краще дві - три години, напередодні святкування, потримати її в холодильнику.
Річ у тому, що вода в горілці перетворюється на лід, який після замороження лишається стінках пляшки. Тож, таким чином у чарку ллється майже чистий спирт. І як результат - моментальне сп'яніння.
Оптимальна для подачі горілки температура - 5-8 градусів для спекотної погоди, і 10-12 градусів для зимового часу.
№3. Міф про те, що організм не можна підготувати до застілля
Виявляється можна. За 3-4 години до свята рекомендовано випити 40-50 мл горілки. В організмі тоді почнуть вироблятися речовини, які нейтралізують дію алкоголю. За годину до застілля радять з'їсти невеликий бутерброд з салом або маслом. Жирні страви трохи уповільнюють дію алкоголю.
Крім того, не завадить прийом активованого вугілля за півгодини до застілля. П'ють його зазвичай: 1 таблетка на 10 кг маси тіла.
№4. Міф про "підвищення градусу".
Після горілки ні в якому разі не можна пити інші алкогольні напої. Кажуть, що потрібно пити від слабкого до міцного, але це хибна порада. Тим паче, що міцніше горілки навряд чи щось знайдеться.
№5. Міф про "тверезний" морозець.
Після вживання горілки не можна відразу виходити на морозну вулицю. Для протверезіння підійдуть танці або легка розминка.
Як писав УНН, столиця і дві області встановили “горілчаний” рекорд.