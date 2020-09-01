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Развенчиваем мифы: как правильно пить водку

Киев • УНН

 • 124750 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Чтобы застолье с водкой прошло радостно и без последствий нужно соблюдать некоторые правила. При таких условиях, после веселья наутро не будет усталости и синдрома тяжелого похмелья. Советы правильного отдыха и приема напитка подготовили эксперты водочного бреду "Др. Житник", передает УНН.

Развенчиваем мифы: как правильно пить водку

№1. Миф о закуске.

Распространено мнение, что закусывать алкоголь нужно мясом, салом, грибами и острыми блюдами, и это - заблуждение. Подобные продукты очень нагружают желудочно-кишечный тракт. Поэтому, идеальным вариантом для закуски считаются: яблоки, квашеная капуста, лимон, апельсины, кабачки, арбуз, клубника и даже мед.

До сих пор мало кто это знает об этих "секретах", а потому по традиции, продолжают закусывать водку соленой рыбой, кислыми огурчиками или помидорами.

Кроме того, водочные напитки не стоит запивать газированными напитками. В таком случае есть риск очень быстро опьянеть. Поэтому лучший вариант - это компот или морс.

№2. Миф о морозилке.

Конечно, водку нужно пить охлажденной. Однако держать бутылку в морозильной камере - не стоит. Лучше два - три часа, накануне празднования, подержать ее в холодильнике.

Дело в том, что вода в водке превращается в лед, который после замораживания остается на стенках бутылки. Поэтому, таким образом в рюмку льется почти чистый спирт. И как результат - моментальное опьянение.

Оптимальная для подачи водки температура - 5-8 градусов для жаркой погоды, и 10-12 градусов для зимнего времени.

№3. Миф о том, что организм нельзя подготовить к застолью

Оказывается можно. За 3-4 часа до праздника рекомендуется выпить 40-50 мл водки. В организме тогда начнут вырабатываться вещества, которые нейтрализуют действие алкоголя. За час до застолья советуют съесть небольшой бутерброд с салом или маслом. Жирные блюда немного замедляют действие алкоголя.

Кроме того, не помешает прием активированного угля за полчаса до застолья. Пьют его обычно 1 таблетка на 10 кг массы тела.

№4. Миф о "повышении градуса".

После водки ни в коем случае нельзя пить другие алкогольные напитки. Говорят, что нужно пить от слабого до крепкого, но это ошибочный совет. Тем более, что крепче водки вряд ли что-то найдется.

№5. Миф об "отрезвляющем" морозце.

После употребления водки нельзя сразу выходить на морозную улицу. Для отрезвления подойдут танцы или легкая разминка.

Как писал УНН, столица и две области установили "водочный" рекорд.

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