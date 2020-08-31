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Столиця і дві області встановили “горілчаний” рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У І кварталі 2020 року українці спожили горілки та лікеро-горілчаних виробів на 3,9 млрд грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.

Столиця і дві області встановили “горілчаний” рекорд

Найбільше горілки випили жителі Києва — на 970 млн грн.

На другому місці — жителі Дніпропетровщини (429 млн грн), на третьому — жителі Київщини (365 млн грн).

Чимало горілки випили жителі Львівщини (326 млн грн) та Одещини (303 млн грн).

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Частка продажу горілки вітчизняного виробництва через українські торгові мережі становить 66,3%, ще 33,7% — припадає на імпортний алкоголь.

Як писав УНН, Україна увійшла в топ-10 найбільших продавців горілки.

Загалом, горілка сьогодні нарощує свою популярність, а її споживач стає все більш вимогливим, кажуть експерти і додають, що у 2014 році світовий ринок горілки оцінювався в 40,4 млрд дол. А вже за наступні п’ять років — виріс в середньому на 14,7%.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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