Столица и две области установили "водочный" рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В I квартале 2020 года украинцы потребили водки и ликеро-водочных изделий на 3,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Больше всего водки выпили жители Киева - на 970 млн грн.
На втором месте - жители Днепропетровской области (429 млн грн), на третьем - жители Киевской области (365 млн грн).
Не мало водки выпили жители Львовской области (326 млн грн) и Одесской области (303 млн грн).
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Доля продаж водки отечественного производства через украинские торговые сети составляет 66,3%, еще 33,7% - приходится на импортный алкоголь.
Как писал УНН, Украина вошла в топ-10 крупнейших продавцов водки.
В общем, водка сегодня наращивает свою популярность, а ее потребитель становится все более требовательным, говорят эксперты и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже за следующие пять лет - вырос в среднем на 14,7%.
Напомним, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").