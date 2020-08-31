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Столица и две области установили "водочный" рекорд

Киев • УНН

 • 14938 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В I квартале 2020 года украинцы потребили водки и ликеро-водочных изделий на 3,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Столица и две области установили "водочный" рекорд

Больше всего водки выпили жители Киева - на 970 млн грн.

На втором месте - жители Днепропетровской области (429 млн грн), на третьем - жители Киевской области (365 млн грн).

Не мало водки выпили жители Львовской области (326 млн грн) и Одесской области (303 млн грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появилась новая водка премиум класса

Доля продаж водки отечественного производства через украинские торговые сети составляет 66,3%, еще 33,7% - приходится на импортный алкоголь.

Как писал УНН, Украина вошла в топ-10 крупнейших продавцов водки.

В общем, водка сегодня наращивает свою популярность, а ее потребитель становится все более требовательным, говорят эксперты и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже за следующие пять лет - вырос в среднем на 14,7%.

Напомним, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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