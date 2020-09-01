За останні три роки пити в Україні стало відчутно дорожче

За останні три роки пити в Україні стало відчутно дорожче
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. За три роки горілка в Україні подорожчала на 24,6%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у липні 2020 року пляшка горілки об'ємом 0,5 л коштувала 92,4 грн, тоді як у липні 2017 року - 74,1 грн.
Зросла також вартість столового вина вітчизняного виробництва - на 21%, до 67,08 грн за пляшку напою об’ємом 0,75 л.
Зросла також вартість пива вітчизняного виробництва — на 33%, до 17,6 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.
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Нагадаємо, в Україну везуть все менше іноземної горілки. Натомість наша країна входить до ТОП-10 найбільших продавців горілки у світі.
Популярність цього напою, як констатують аналітики, зростає.
Споживачі, щоправда, стають все більш вимогливим, кажуть експерти, і додають, що у 2014 році світовий ринок горілки оцінювався у 40,4 млрд дол. А вже за наступні п'ять років - виріс в середньому на 14,7%.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").