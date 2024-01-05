За минувшие сутки оккупанты 6 раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей
Киев • УНН
российские войска 6 раз атаковали Черниговскую и Сумскую области, используя различные виды оружия и нанося ущерб имуществу и инфраструктуре. О жертвах не сообщалось.
За прошедшие сутки враг, 6 раз, из разных видов вооружения, обстрелял приграничные территории Черниговской и Сумской областей.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север", пишет УНН.
Детали
российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 6 обстрелов (28 взрывов) из разных видов вооружения
Отмечается, что было зафиксировано 10 приходов в Блешне и еще 3 в Клюсах, что на Черниговщине. Вероятно, обстрелы проводились из минометов 120 калибра.
Также враг обстрелял Сумскую область. Так, в Марчихина Буда - 4 прихода, вероятно миномет 120 мм. Середина-Буда - 6 приходов, вероятно миномет 82 мм. Шалимовка - 2 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
Зноб-Трубчевская - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм. Информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.
Напомним,
российские оккупанты за прошедшие сутки 199 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области, в частности, осуществили 55 БПЛА-атак. Раненых нет, однако есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры