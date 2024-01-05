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За минулу добу окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

За минулу добу окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Київ • УНН

 • 24252 перегляди

російські війська 6 разів атакували Чернігівську та Сумську області, використовуючи різні види зброї та завдаючи шкоди майну та інфраструктурі. Про жертви не повідомлялося.

 Минулої доби ворог, 6 разів, із різних видів озброєння, обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", пише УНН.

Деталі

російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 6 обстрілів (28 вибухів) із різних видів озброєння

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було зафіксовано 10 приходів у Блешні та ще 3 у Клюсах, що на Чернігівщині. Ймовірно, обстріли проводилися з мінометів 120 калібру.

Також ворог обстрліляв Сумщину. Так, в Марчихина Буда – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Середина-Буда - 6 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Шалимівка - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Зноб-Трубчевська - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо

російські окупанти минулої доби 199 разів відкривала вогонь по населених пунктах Запорізької області, зокрема, здійснили 55 БПЛА-атак. Поранених немає, однак є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

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