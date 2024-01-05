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росіяни за добу майже 200 разів обстріляли Запорізьку область, атакували 55 дронами

росіяни за добу майже 200 разів обстріляли Запорізьку область, атакували 55 дронами

Київ • УНН

 • 31390 перегляди

росіяни атакували Запорізьку область, завдавши за добу 199 ударів, зокрема, випустили 55 безпілотників. Є пошкодження.

російські окупанти минулої доби 199 разів відкривала вогонь по населених пунктах Запорізької області, зокрема, здійснили 55 БПЛА-атак. Поранених немає, однак є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Минулої доби військовослужбовці рф завдали 199 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області 

- написав Малашко у Telegram.

Деталі 

За його словами, 55 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку, Чарівне, Новоандріївку, Левадне й Кам'янське. Окупанти гатили з авіації по Оріхову та Новодарівці, а також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Малу Токмачку й Новоданилівку.

По території Гуляйполя, Роботиного, Чарівного, Червоного, Левадного, Полтавки, П'ятихаток, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 139 ворожих артобстрілів.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали

- вказав Малашко.
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Тетяна Краєвська

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