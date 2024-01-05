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россияне за сутки почти 200 раз обстреляли Запорожскую область, атаковали 55 дронами

Киев • УНН

 • 31389 просмотра

россияне атаковали Запорожскую область, нанеся за сутки 199 ударов, в частности, выпустили 55 беспилотников. Есть повреждения.

российские оккупанты за прошедшие сутки 199 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области, в частности, осуществили 55 БПЛА-атак. Раненых нет, однако есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 199 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области 

- написал Малашко в Telegram.

Детали 

По его словам, 55 вражеских беспилотников атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку, Полтавку, Новодаровку, Чаривне, Новоандреевку, Левадное и Каменское. Оккупанты били из авиации по Орехову и Новодаровке, а также обстреляли из РСЗО Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.

По территории Гуляйполя, Роботино, Волшебного, Красного, Левадного, Полтавки, Пятихаток, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 139 вражеских артобстрелов.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали

- указал Малашко.
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По Херсонской области россияне выпустили 639 снарядов: попали в критическую инфраструктуру, есть жертва05.01.24, 08:18 • 115254 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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