россияне за сутки почти 200 раз обстреляли Запорожскую область, атаковали 55 дронами
Киев • УНН
россияне атаковали Запорожскую область, нанеся за сутки 199 ударов, в частности, выпустили 55 беспилотников. Есть повреждения.
российские оккупанты за прошедшие сутки 199 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области, в частности, осуществили 55 БПЛА-атак. Раненых нет, однако есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 199 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области
Детали
По его словам, 55 вражеских беспилотников атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку, Полтавку, Новодаровку, Чаривне, Новоандреевку, Левадное и Каменское. Оккупанты били из авиации по Орехову и Новодаровке, а также обстреляли из РСЗО Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.
По территории Гуляйполя, Роботино, Волшебного, Красного, Левадного, Полтавки, Пятихаток, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 139 вражеских артобстрелов.
Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали
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