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За прошедшую неделю в Киеве обнаружили 548 новых случаев заболеваний на COVID-19 - КГГА

За прошедшую неделю в Киеве обнаружили 548 новых случаев заболеваний на COVID-19 - КГГА

Киев • УНН

 • 1465145 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В столице за прошедшую неделю выявили 548 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 599 человек, в Департаменте здравоохранения напоминают о бесплатных прививках, которые можно получить как в медицинских учреждениях, так и центрах массовой вакцинации, об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА. 

Цитата

"В столице за прошедшую неделю выявили 548 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших: 318 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 230 мужчин от 18 до 97 лет. А также 29 девочек от 10 месяцев до 16 лет и 29 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет. Также заболели 9 медицинских работников. Госпитализировали 53 человека", - сообщает КГГА со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава".

Детали

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском районе – 94, в Дарницком – 83, в Соломенском – 60 случаев. Пять человек умерли на прошлой неделе от заболевания СОѴІD-19.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 517 815 случаев заболевания, а также 9 492 летальных исхода от вируса. В целом СОVІD-19 преодолели 507 548 жителей столицы.

В Департаменте здравоохранения напоминают, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация. Получить прививку можно в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах. Также продолжается работа Центров массовой вакцинации в ТРЦ «Gulliver», «River Mall», ТРЦ «Универмаг «Украина», ТРЦ «SilverBreeze». Кроме того, на базе коммунальных учреждений здравоохранения функционируют мобильные бригады, которые по заявкам могут выезжать на вакцинацию организованных коллективов.

Дополнение

Отложить вакцинацию от COVID-19 после заражения можно на три месяца с момента появления симптомов или, если не было симптомов, с момента получения положительного результата теста.

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