За минулий тиждень у Києві виявили 548 нових випадків захворювань на COVID-19 - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У столиці за минулий тиждень виявили 548 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, одужали 599 осіб, у Департаменті охорони здоров’я нагадують про безкоштовні щеплення, які можна отримати як в медичних установах, так і центрах масової вакцинації, про це пише УНН з посиланням на КМДА.
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"У столиці за минулий тиждень виявили 548 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Серед захворілих: 318 жінок віком від 18 до 94 років та 230 чоловіків від 18 до 97 років. А також 29 дівчаток від 10 місяців до 16 років і 29 хлопчиків від 2 місяців до 16 років. Також захворіли 9 медичних працівників. Госпіталізували 53 людини", - повідомляє КМДА з посиланням на ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".
Деталі
Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Деснянському районі – 94, у Дарницькому – 83, у Солом’янському – 60 випадків. П’ять людей померли минулого тижня від захворювання на СОVІD-19.
Усього за період пандемії у столиці зафіксовано 517 815 випадків захворювання, а також 9492 летальних випадки від вірусу. Загалом СОVІD-19 подолали 507 548 мешканців столиці.
У Департаменті охорони здоров’я нагадують, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація. Отримати щеплення можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота Центрів масової вакцинації у ТРЦ «Gulliver», «River Mall», ТРЦ «Універмаг «Україна», ТРЦ «SilverBreeze». Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоров’я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.
Доповнення
Відкласти вакцинацію від COVID-19 після зараження можна на три місяці з моменту появи симптомів або, якщо не було симптомів, від моменту отримання позитивного результату тесту.
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