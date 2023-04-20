На скільки можна відкласти вакцинацію від COVID після зараження - відповідь ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Відкласти вакцинацію від COVID-19 після зараження можна на три місяці. Таке роз'яснення дали у Центрі громадського здоров'я МОЗ у щотижневому дайджесті, пише УНН.
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"Ви можете відкласти введення вакцини (дозу первинної вакцинації, додаткову чи бустерну дози) на 3 місяці з моменту появи симптомів або, якщо не було симптомів, від моменту отримання позитивного результату тесту", - вказали у ЦГЗ.
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При цьому спеціалісти вказують, що під час гострого перебігу коронавірусної хвороби вакцинуватись не рекомендовано.
"Необхідно зачекати з вакцинацією до завершення періоду ізоляції. Це також стосується й отримання бустерних чи додаткових доз вакцини", - повідомили у ЦГЗ.
Нагадаємо
В Україні за тиждень з 7 по 13 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 2,9%, проти показника тижнем раніше - до близько 16,6 тисячі. Подають показники як госпіталізацій, так і летальних випадків.
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