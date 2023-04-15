Захворюваність на COVID в Україні за тиждень знизилася ще на майже 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні за тиждень з 7 по 13 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 2,9%, проти показника тижнем раніше - до близько 16,6 тисячі. Подають показники як госпіталізацій, так і летальних випадків. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.
Деталі
За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 518 614 випадків ковіду. З них за звітний тиждень було зафіксовано 16 595 випадків.
При цьому за звітний тиждень в Україні на ковід захворіли 4270 вакцинованих осіб, що на 18,4% менше, ніж тижнем раніше.
Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Дніпропетровській області (2397), місті Київ (1622), Полтавській (1531), Черкаській (1115), Житомирській (975) областях.
Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні поменшало на 15,6% - до 3502.
Одужалих від COVID-19 за тиждень - 18 411, що дещо менше, ніж тижнем раніше. Загалом одужало 5 370 710 осіб.
Кількість летальних випадків за тиждень знизилася на 9,8% - померли 111 осіб, тоді як тижнем раніше було 123 летальних випадки. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 112 021 люина.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як подолати негативні наслідки стресу - розповідає експертка