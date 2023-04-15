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Захворюваність на COVID в Україні за тиждень знизилася ще на майже 3%

Захворюваність на COVID в Україні за тиждень знизилася ще на майже 3%

Київ • УНН

 • 1635196 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні за тиждень з 7 по 13 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 2,9%, проти показника тижнем раніше - до близько 16,6 тисячі. Подають показники як госпіталізацій, так і летальних випадків. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

Деталі

За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 518 614 випадків ковіду. З них за звітний тиждень було зафіксовано 16 595 випадків.

При цьому за звітний тиждень в Україні на ковід захворіли 4270 вакцинованих осіб, що на 18,4% менше, ніж тижнем раніше.

Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Дніпропетровській області (2397), місті Київ (1622), Полтавській (1531), Черкаській (1115), Житомирській (975) областях.

Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні поменшало на 15,6% - до 3502.

Одужалих від COVID-19 за тиждень - 18 411, що дещо менше, ніж тижнем раніше. Загалом одужало 5 370 710 осіб.

Кількість летальних випадків за тиждень знизилася на 9,8% - померли 111 осіб, тоді як тижнем раніше було 123 летальних випадки. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 112 021 люина.

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