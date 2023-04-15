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Заболеваемость COVID в Украине за неделю снизилась еще на почти 3%

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине за неделю с 7 по 13 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 2,9%, против показателя неделей ранее - до около 16,6 тысячи. Подают показатели как госпитализаций, так и летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксировано 5 518 614 случаев ковида. Из них за отчетную неделю было зафиксировано 16 595 случаев.

При этом за отчетную неделю в Украине ковидом заболели 4270 вакцинированных лиц, что на 18,4% меньше, чем неделей ранее.

Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Днепропетровской области (2397), городе Киев (1622), Полтавской (1531), Черкасской (1115), Житомирской (975) областях.

Госпитализаций из-за ковида за неделю по Украине стало меньше на 15,6% - всего 3502.

Выздоровевших от COVID-19 за неделю - 18 411, что несколько меньше, чем неделей ранее. Всего выздоровело 5 370 710 человек.

Количество летальных случаев за неделю снизилось на 9,8% - умерли 111 человек, тогда как неделей ранее было 123 летальных случая. Всего от ковида, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умерло 112 021 человек.

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