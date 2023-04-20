На сколько можно отложить вакцинацию от COVID после заражения - ответ ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Отложить вакцинацию от COVID-19 после инфицирования можно на три месяца. Такое разъяснение дали в Центре общественного здоровья Минздрава в еженедельном дайджесте, пишет УНН.
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"Вы можете отложить введение вакцины (дозу первичной вакцинации, дополнительную или бустерную дозы) на 3 месяца с момента появления симптомов или, если не было симптомов, с момента получения положительного результата теста", - указали в ЦОЗ.
Детали
При этом специалисты указывают, что при остром течении коронавирусной болезни вакцинироваться не рекомендовано.
"Необходимо подождать с вакцинацией до завершения периода изоляции. Это также касается и получения бустерных или дополнительных доз вакцины", - сообщили в ЦОЗ.
Напомним
В Украине за неделю с 7 по 13 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 2,9%, против показателя неделей ранее – до около 16,6 тысячи. Предоставляют показатели как госпитализаций, так и летальных исходов.
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