На сколько можно отложить вакцинацию от COVID после заражения - ответ ЦОЗ

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"Вы можете отложить введение вакцины (дозу первичной вакцинации, дополнительную или бустерную дозы) на 3 месяца с момента появления симптомов или, если не было симптомов, с момента получения положительного результата теста", - указали в ЦОЗ.

Детали

При этом специалисты указывают, что при остром течении коронавирусной болезни вакцинироваться не рекомендовано.

"Необходимо подождать с вакцинацией до завершения периода изоляции. Это также касается и получения бустерных или дополнительных доз вакцины", - сообщили в ЦОЗ.

Напомним

В Украине за неделю с 7 по 13 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 2,9%, против показателя неделей ранее – до около 16,6 тысячи. Предоставляют показатели как госпитализаций, так и летальных исходов.

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