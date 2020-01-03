За прошлый год Украина увеличила импорт газа на 35%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд куб. м. голубого топлива, что больше на 35% аналогичного объема в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба оператора ГТС Украины, передает УНН.
Так, по состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.
"В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд куб. м. голубого топлива, что больше на 35% аналогичного прошлогоднего объема", - говорится в сообщении.
Напомним, что транзит газа через Украину за год увеличился на 3%.