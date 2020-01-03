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За прошлый год Украина увеличила импорт газа на 35%

За прошлый год Украина увеличила импорт газа на 35%

Киев  •  УНН

 • 11166 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд куб. м. голубого топлива, что больше на 35% аналогичного объема в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба оператора ГТС Украины, передает УНН.

Так, по состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

"В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд куб. м. голубого топлива, что больше на 35% аналогичного прошлогоднего объема", - говорится в сообщении.

Напомним, что транзит газа через Украину за год увеличился на 3%.

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