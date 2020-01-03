За минулий рік Україна збільшила імпорт газу на 35%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У 2019 році в Україну імпортовано 14,2 млрд куб. м. блакитного палива, що більше на 35% від аналогічного обсягу у 2018 році. Про це повідомляє пресслужба оператора ГТС України, передає УНН.
Так, станом на 1 січня (четверту зиму) Україна вже протягом 1496 днів не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС.
"У 2019 році в Україну імпортовано 14,2 млрд куб. м. блакитного палива, що більше на 35% від аналогічного минулорічного обсягу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що транзит газу через Україну за рік збільшився на 3%.