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Транзит газу через Україну за рік збільшився на 3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови збільшились на 3% у порівнянні з 2018 роком, і становлять 89,6 млрд куб. м. Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України", передає УНН.

“Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 89,6 млрд куб. м, що більше на 3%, або на 2,8 млрд куб. м у порівнянні з аналогічним показником за попередній рік”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нафтогазі розповіли, за яких умов обсяги транзиту газу з РФ будуть більшими

Як раніше повідомляв УНН, оператор ГТС прозвітував про першу добу транзиту російського газу за новою угодою.

Українські Національні Новини

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