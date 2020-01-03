Транзит газу через Україну за рік збільшився на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови збільшились на 3% у порівнянні з 2018 роком, і становлять 89,6 млрд куб. м. Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України", передає УНН.
“Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 89,6 млрд куб. м, що більше на 3%, або на 2,8 млрд куб. м у порівнянні з аналогічним показником за попередній рік”, — йдеться у повідомленні.
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Як раніше повідомляв УНН, оператор ГТС прозвітував про першу добу транзиту російського газу за новою угодою.