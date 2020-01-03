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Оператор ГТС прозвітував про першу добу транзиту російського газу за новою угодою

Київ • УНН

 • 15578 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Україна після підписання нового контракту про транзит російського газу до ЄС протранспортувала до європейських країни 49,3 млн куб. м газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

За даними компанії, за 1 січня Україна на точках входу з Росії отримала 47,5 млн куб. м газу. Зокрема, на ГВС Суджа (Росія) - 19,1 млн куб. м, на ГВС Сохранівка (Росія) - 28,3 млн куб. м газу.

Водночас, за 1 січня Україна протранспортувала на точках виходу до країн Європи 49,3 млн куб. м газу. Зокрема, на ГВС Ужгород (на кордоні зі Словаччиною) - 17,5 млн куб. м, ГВС Берегово (на кордоні з Угорщиною) - 9,7 млн куб. м, ГВС Дроздовичі (на кордоні з Польщею) - 8,9 млн куб. м, ГВС Орловка (на кордоні з Румунією) - 3,15 млн куб. м, Молдова (всього) - 10 млн куб. м газу.

Нагадаємо, до кінця 2019 року новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Так було створено підстави для старту роботи Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС з РФ до європейських країн з 1 січня 2020 року.

Це сталося після того, як у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий газовий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки - 65 млрд куб. м газу на перший рік та по 40 млрд куб. м на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

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