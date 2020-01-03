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Оператор ГТС отчитался о первых сутках транзита российского газа по новому контракту

Оператор ГТС отчитался о первых сутках транзита российского газа по новому контракту

Киев  •  УНН

 • 15568 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Украина после подписания нового контракта о транзите российского газа в ЕС протранспортировала в европейские страны 49,3 млн куб. м газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По данным компании, за 1 января Украина на точках входа из России получила 47,5 млн куб. м газа. В частности, на ГИС Суджа (Россия) - 19,1 млн куб. м, на ГИС Сохрановка (Россия) - 28,3 млн куб. м газа.

При этом, за 1 января Украина транспортировала на точках выхода в страны Европы 49,3 млн куб. м газа. В частности, на ГИС Ужгород (на границе со Словакией) - 17,5 млн куб. м, ГИС Берегово (на границе с Венгрией) - 9,7 млн куб. м, ГИС Дроздовичи (на границе с Польшей) - 8,9 млн куб. м, ГИС Орловка (на границе с Румынией) - 3,15 млн куб. м, Молдова (всего) - 10 млн куб. м газа.

Напомним, до конца 2019 года новый украинский оператор ГТС подписал соглашения со всеми смежными операторами, а именно - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Так было создано основания для старта работы Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 года.

Это произошло после того, как в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

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