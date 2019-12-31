Оператор ГТС України прокоментував угоди з Газпромом та словацьким EUSTREAM
Київ • УНН
КИЇВ. 31 декабря. УНН. Сьогодні в Брюселі ТОВ “Оператор ГТС України” підписало зі словацьким оператором EUSTREAM технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце та Ужгород-Велке Капушани. А напередодні, 30 грудня у Відні, ОГТСУ уклав міжоператорську угоду з ВАТ “Газпром”, оператором російської газотранспортної системи, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОГТС.
У повідомленні зазначено, що таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме — Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Наразі створено всі необхідні технічні та правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газучерез українську ГТС з Російської Федерації до європейських країн з 1 січня 2020 року.
Договір про взаємодію суміжних операторів ОГТСУ та Газпрому входив до пакету угод, необхідних для продовження транзиту газу територією України до 2025 року. Відповідно Нафтогаз підписав з Газпромом мирову угоду та договір про організацію транзиту на 5 років.
З українського боку міжоператорську угоду підписав Сергій Макогон, генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України”
“Ми повертаємось додому з перемогою. Активна підтримка партнерів з ЄС та США, успішне проведення відокремлення оператора ГТС, повна готовність до сценарію відсутності транзиту, — все це значно посилило нашу переговорну позицію та допомогло без поступок відстояти державні інтереси.
Продовження транзиту з 1 січня територією України не тільки завантажить нашу ГТС, а й забезпечить роботою десятки тисяч фахівців, які її обслуговують. Також це принесе мільярди доларів в українську економіку та створить передумови зменшення тарифу для українських споживачів.
Я переконаний, що ми починаємо нову сторінку наших відносин з Газпромом, які будуть базуватись на принципах європейського енергетичного законодавства, рівноправного партнерства та взаємоповаги”, — зазначив він.
Нагадаємо, що раніше оператор української ГТС не міг почати працювати з Газпромом та іншими сусідніми операторами за стандартними європейськими правилами. Така можливість була блокована довгостроковим транзитним контрактом між НАК “Нафтогаз України” і Газпромом, який завершується вже 1 січня 2020 року.