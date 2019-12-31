Оператор ГТС України прокоментував угоди з Газпромом та словацьким EUSTREAM

КИЇВ. 31 декабря. УНН. Сьогодні в Брюселі ТОВ “Оператор ГТС України” підписало зі словацьким оператором EUSTREAM технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце та Ужгород-Велке Капушани. А напередодні, 30 грудня у Відні, ОГТСУ уклав міжоператорську угоду з ВАТ “Газпром”, оператором російської газотранспортної системи, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОГТС.