Оператор ГТС Украины прокомментировал соглашения с Газпромом и словацким EUSTREAM

В сообщении отмечается, что таким образом, новый украинский оператор ГТС подписал соглашения со всеми смежными операторами, а именно - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газучерез Украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года.

Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и Газпрома входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года. Соответственно Нафтогаз подписал с Газпромом мировое соглашение и договор об организации транзита на 5 лет.

С украинской стороны межоператорское соглашение подписал Сергей Макогон, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины".

"Мы возвращаемся домой с победой. Активная поддержка партнеров по ЕС и США, успешное проведение отделения оператора ГТС, полная готовность к сценарию отсутствия транзита - все это значительно усилило нашу переговорную позицию и помогло без уступок отстоять государственные интересы.

Продолжение транзита с 1 января по территории Украины не только загрузит нашу ГТС, но и обеспечит работой десятки тысяч специалистов, которые ее обслуживают. Также это принесет миллиарды долларов в украинскую экономику и создаст предпосылки уменьшения тарифа для украинских потребителей.

Я убежден, что мы начинаем новую страницу наших отношений с Газпромом, которые будут базироваться на принципах европейского энергетического законодательства, равноправного партнерства и взаимоуважения", - отметил он.

Напомним, что ранее оператор украинской ГТС не мог начать работать с Газпромом и другими соседними операторами по стандартным европейским правилам. Такая возможность была блокирована долгосрочным транзитным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и Газпромом, который завершается уже 1 января 2020 года.