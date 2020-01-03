Транзит газа через Украину за год увеличился на 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову увеличились на 3% по сравнению с 2018 годом и составляют 89,6 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины", передает УНН.
"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - говорится в сообщении.
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Как ранее сообщал УНН, оператор ГТС отчитался о первых суткахи транзита российского газа по новому соглашению.