У Нафтогазі розповіли, за яких умов обсяги транзиту газу з РФ будуть більшими

“Воно (будівництво „Північного потоку-2“ — ред.) наразі призупинено (за рахунок санкцій з боку США), але ніхто не може дати гарантій, що цей обхідний газопровід не буде добудований. Мало того, як я вже писав, в принципі Росія може обходитися без українського транзиту і без „Північного потоку-2“. Так, собі в збиток, але весь цей проект — це не про прибутки для Росії”, — написав Вітренко.

Він підкреслив, що базовим варіантом, з яким потрібно порівнювати новий контракт щодо транзиту газу з РФ, навіть після зупинки “Північного потоку-2”, є повне припинення транзиту.

“Я жодним чином не хочу сказати, що зусилля тих, хто виступав проти будівництва „Північного потоку-2“, є марними або неважливими. Я не можу так казати хоча б тому, що сам доклав немало зусиль для цього. Маю підстави вважати, що мій вклад був точно не менш важливим, ніж вклад тих, хто зараз на цьому піариться. Головне, що потрібно розуміти, що ця боротьба ще не закінчена. Якщо Північний потік так і не буде добудований, а Україна підтвердить надійність транзиту, вже за європейськими правилами, обсяги транзиту будуть більшими”, — додав виконавчий директор “Нафтогазу”.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

У межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.

Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК “Нафтогаз України” підписати з російським ПАТ “Газпром” угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.