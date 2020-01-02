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В Нафтогазе рассказали, при каких условиях объемы транзита газа из РФ будут большими

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Если проект “Северный поток-2” не будет завершено, а Украина подтвердит надежность транзита газа из России, объемы транзита будут большими. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, передает УНН.

“Оно (строительство „Северного потока-2“ — ред.) пока приостановлено (за счет санкций со стороны США), но никто не может дать гарантий, что этот обходной газопровод не будет будет достроен. Мало того, как я уже писал, в принципе Россия может обходиться без украинского транзита и без „Северного потока-2“. Так, себе в убыток, но весь этот проект — это не про прибыли для России”, — написал Витренко.

Он подчеркнул, что базовым вариантом, с которым нужно сравнивать новый контракт о транзите газа из РФ, даже после остановки “Северного потока-2”, является полное прекращение транзита.

“Я никоим образом не хочу сказать, что усилия тех, кто выступал против строительства „Северного потока-2“, напрасны или неважными. Я не могу так говорить хотя бы потому, что сам приложил немало усилий для этого. Есть основания считать, что мой вклад был точно не менее важным, чем вклад тех, кто сейчас на этом пиарится. Главное, что нужно понимать, что эта борьба еще не закончена. Если Северный поток так и не будет достроен, а Украина подтвердит надежность транзита, уже по европейским правилам, объемы транзита будут большими”, — добавил исполнительный директор “Нафтогаза”.

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

В рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от “Газпрома” по решению Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров Украины 30 декабря позволил НАК “Нафтогаз Украины” подписать с российским ОАО “Газпром” соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

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