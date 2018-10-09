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За пределами арсенала под Ичней произошли пять пожаров от попадания боеприпасов

За пределами арсенала под Ичней произошли пять пожаров от попадания боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 12662 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. По состоянию на 16:00 за пределами эпицентра взрыва военных складов в Черниговской области спасательные подразделения ликвидировали пять возгораний в населенных пунктах Ичня и Августовка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"Подразделениями ГСЧС ликвидировано 5 пожаров за пределами арсенала, возникших вследствие попадания боеприпасов, в г.Ичня, в с.Августовка. В настоящее время на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что в районе чрезвычайной ситуации сосредоточены силы и средства общей численностью 764 человека и 163 ед. техники.

Кроме того, на случай осложнения оперативной обстановки создан резерв численностью 109 чел. и 23 ед. пожарной техники, приведены в готовность два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет.

Также в резерве находятся семь пожарных поездов на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч.3 ст.425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.

Украинские Национальные Новости

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