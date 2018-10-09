За межами арсеналу під Ічнею сталися п'ять пожеж від влучання боєприпасів

“Підрозділами ДСНС ліквідовано 5 пожеж за межами арсеналу, що виникли внаслідок влучання боєприпасів, у м.Ічня, у с.Августівка. На даний час на території військового складу спостерігаються вибухи різної інтенсивності”, — йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що в районі надзвичайної ситуації наразі зосереджено сили і засоби загальною чисельністю 764 особи та 163 од. техніки.

Крім того, на випадок ускладнення оперативної обстановки створено резерв ДСНС чисельністю 109 чол. та 23 од. пожежної техніки, приведено в готовність два пожежних літаки, медичні літак і вертоліт.

Також в резерві перебувають сім пожежних потягів на залізничних станціях Прилуки, Конотоп, Ніжин, Київ-пасажирський, Дарниця, Полтава та Кагамлицька.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.