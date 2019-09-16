За главного дорожника Николаевской области, уличенного на взятке, внесли почти 2 млн грн залога
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. За руководителя Службы автодорог в Николаевской области, которого уличили в получении 300 тыс. грн. и 90 тыс. долл., неправомерной выгоды внесен залог. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
"Сегодня, 16 сентября 2019 года на специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога, поступили средства в объеме в соответствии с решением суда", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в пятницу, 13 сентября 2019 года следственным судьей Высшего антикоррупционного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 2 млн грн.
Напомним, 12 сентября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с САП сообщили руководителю Службы автомобильных дорог в Николаевской области о подозрении в получении в сочетании с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. неправомерной выгоды. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.