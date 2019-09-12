НАБУ повідомило про підозру керівнику Служби автодоріг Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру керівнику Служби автодоріг у Миколаївській області в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. хабара. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАБУ.
"12 вересня 2019 року детективи НАБУ за погодженням із САП повідомили керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про підозру в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. США неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.
"Слідство встановило, що в серпні 2019 року підозрюваний висунув вимогу і отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй майже 4,62 млн грн як оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв", - вказали у НАБУ.
Також вказано, що менше ніж за місяць потому підозрюваний повторно висунув вимогу з одержання частини коштів, сплачених підконтрольною йому державною установою приватному підприємству, цього разу у сумі 90 тис. дол. США.
"Під час одержання цих коштів очільника Служби автодоріг у Миколаївській області було затримано "на гарячому" за підозрою у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомили у бюро.
Нагадаємо, на Луганщині посадовцю Служби автодоріг повідомлено про підозру.