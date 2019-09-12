НАБУ сообщило о подозрении главе Службы автодорог Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении руководителю Службы автодорог в Николаевской области в получении в сочетании с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"12 сентября 2019 года детективы НАБУ по согласованию с САП сообщили руководителю Службы автомобильных дорог в Николаевской области о подозрении в получении в сочетании с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
"Следствие установило, что в августе 2019 года подозреваемый потребовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев", - указали в НАБУ.
Также указано, что меньше чем за месяц спустя подозреваемый повторно потребовал получение части средств, уплаченных подконтрольным ему государственным учреждением частному предприятию, на этот раз в сумме 90 тыс. долл. США.
"При получении этих средств главу Службы автодорог в Николаевской области задержали "на горячем" по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в бюро.
Напомним, в Луганской области чиновнику Службы автодорог сообщено о подозрении.