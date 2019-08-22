На Луганщині посадовцю Служби автодоріг повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Луганській області посадовця Служби автомобільних доріг підозрюють у службовій недбалості та завданні збитків державі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної полції.
"Оперативники Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції та слідчі слідчого управління поліції Луганщини зібрали матеріали, що підтверджують причетність посадової особи до злочинної діяльності, внаслідок чого було завдано понад 1,4 мільйона гривень збитків. Відносно фігуранта обрано запобіжний захід у вигляді застави", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, для виконання поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Щастя-Широкий з бюджету було виділено понад 20 мільйонів гривень. Службою автомобільних доріг області з переможцем тендеру було укладено відповідний договір та призначено відповідальну особу з числа посадовців Служби, який повинен був контролювати якість та обсяги виконаних робіт.
Підрядником було надано акти про виконані роботи та вартість використаних матеріалів. Під час перевірки якості ремонтних робіт посадовець не побачив, що дані на папері не співпадають з фактичним обсягом виконаних робіт. Вказані в акті роботи взагалі не були виконані на момент підписання офіційних документів, які стали підставою для перерахування на рахунки комерційної структури коштів з бюджету.
Відповідно до висновку експертного дослідження, внаслідок службової недбалості посадовця завдано понад 1,4 мільйона гривень збитків.
19 серпня за процесуального керівництва прокуратури Луганської області правопорушнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість). Наразі підозрюваному посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді 38 тисяч гривень застави.
Раніше у цій справі про підозру було повідомлено керівнику комерційної структури та ще одній особі, що організувала злочинну схему. Підприємцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, а організатору - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (організація та керування заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Досудове розслідування відносно цих двох фігурантах завершено, обвинувальні акти скеровані до суду.
Нагадаємо, у Києві посадовців запідозрили у розтраті коштів на ремонті дороги.