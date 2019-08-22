В Луганской области чиновнику Службы автодорог сообщено о подозрении

"Оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции и следователи следственного управления полиции Луганской области собрали материалы, подтверждающие причастность должностного лица к преступной деятельности, в результате чего было нанесено более 1,4 миллиона гривен убытков. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.

По данным следствия, для выполнения текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Счастье-Широкий из бюджета было выделено более 20 миллионов гривен. Службой автомобильных дорог области с победителем тендера был заключен соответствующий договор и назначено ответственное лицо из числа должностных лиц Службы, который должен был контролировать качество и объемы выполненных работ.

Подрядчиком было предоставлено акты о выполненных работах и стоимость использованных материалов. Во время проверки качества ремонтных работ чиновник не увидел, что данные на бумаге не совпадают с фактическим объемом выполненных работ. Указанные в акте работы вообще не были выполнены на момент подписания официальных документов, которые стали основанием для перечисления на счета коммерческой структуры средств из бюджета.

Согласно заключению экспертного исследования, вследствии служебной халатности чиновника нанесен более 1,4 миллиона гривен убытков.

19 августа под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области правонарушителю было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Сейчас подозреваемому чиновнику избрана мера пресечения в виде 38 тысяч гривен залога.

Ранее по данному делу о подозрении было сообщено руководителю коммерческой структуры и еще одному лицу, которое организовало преступную схему. Предпринимателю инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, а организатору - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация и управление овладением чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Досудебное расследование в отношении этих двух фигурантов завершено, обвинительные акты направлены в суд.

Напомним, в Киеве чиновников заподозрили в растрате средств на ремонте дороги.