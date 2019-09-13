ВАКС арештував керівника Служби автодоріг Миколаївської області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику Служби автодоріг Миколаївської області, викритому напередодні на отриманні 300 тис. грн. та 90 тис. дол. неправомірної вигоди, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці НАБУ у Facebook.
"ВАКС обрав запобіжний захід керівнику Служби автодоріг Миколаївської обл., викритому напередодні САП та НАБУ на отриманні 300 тис. грн. та 90 тис. дол. неправомірної вигоди. Тримання під вартою з альтернативою 1,927 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 вересня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням із САП повідомили керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про підозру в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. США неправомірної вигоди. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.