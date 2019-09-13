ВАКС арестовал руководителя Службы автодорог Николаевской области

"ВАКС избрал меру пресечения руководителю Службы автодорог Николаевской обл., уличенному накануне САП и НАБУ на получении 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. неправомерной выгоды. Содержание под стражей с альтернативой 1,927 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с САП сообщили руководителю Службы автомобильных дорог в Николаевской области о подозрении в получении в сочетании с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. неправомерной выгоды. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.