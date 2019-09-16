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За головного дорожника Миколаївській області, викритого на хабарі, внесли майже 2 млн грн застави

Київ • УНН

 • 9476 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. За керівника Служби автодоріг у Миколаївській області, якого викрили на отриманні 300 тис. грн. та 90 тис. дол., неправомірної вигоди внесено заставу. Про це УНН повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

"Сьогодні, 16 вересня 2019 року на спеціальний рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави, надійшли кошти у обсязі відповідно до рішення Суду", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 13 вересня 2019 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.

Нагадаємо, 12 вересня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням із САП повідомили керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про підозру в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. США неправомірної вигоди. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

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