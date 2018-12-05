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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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За две недели саперы обезвредили почти 900 мин на Донбассе

Киев • УНН

 • 8375 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В течение последних двух недель саперные подразделения обезвредили 893 единицы взрывоопасных предметов на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

За две недели саперы обезвредили почти 900 мин на Донбассе

"В течение последних двух недель наши саперные подразделения проверили более 106 га территории и обезвредили 893 единицы взрывоопасных предметов", – отметил спикер.

По его словам, всего с начала боевых действий саперы ВСУ проверили почти 4 тысячи 217 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили около 255 тысяч взрывоопасных предметов. Кроме того, инженерно-саперные войска очистили уже более 1600 км дорог и маршрутов движения, а также более 17 км железнодорожных путей.

Напомним, около 30% территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

4 декабря, ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В частности, зафиксировано и 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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