За две недели саперы обезвредили почти 900 мин на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В течение последних двух недель саперные подразделения обезвредили 893 единицы взрывоопасных предметов на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В течение последних двух недель наши саперные подразделения проверили более 106 га территории и обезвредили 893 единицы взрывоопасных предметов", – отметил спикер.
По его словам, всего с начала боевых действий саперы ВСУ проверили почти 4 тысячи 217 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили около 255 тысяч взрывоопасных предметов. Кроме того, инженерно-саперные войска очистили уже более 1600 км дорог и маршрутов движения, а также более 17 км железнодорожных путей.
Напомним, около 30% территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
4 декабря, ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В частности, зафиксировано и 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.