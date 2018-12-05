За два тижні сапери знешкодили майже 900 мін на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Протягом останніх двох тижнів саперні підрозділи знешкодили 893 одиниці вибухонебезпечних предметів на Донбасі. Про це повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Протягом останніх двох тижнів наші саперні підрозділи перевірили більше 106 га території та знешкодили 893 одиниці вибухонебезпечних предметів", – зазначив речник.
За його словами, загалом з початку бойових дій сапери ЗСУ перевірили майже 4 тисячі 217 га території Донецької та Луганської областей та знешкодили близько 255 тисяч вибухонебезпечних предметів. Крім того, інженерно-саперні війська очистили вже понад 1600 км доріг та маршрутів руху, а також більше 17 км залізничних колій.
Нагадаємо, близько 30% території України забруднена вибухонебезпечними предметами, повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
4 грудня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, зафіксовано і 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.