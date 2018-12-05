ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 4126 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 14746 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 38772 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75979 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62549 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76791 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92426 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87099 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174408 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100687 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21098 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 8700 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10029 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11523 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19083 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 14746 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174408 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331196 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264556 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375273 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 38772 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16861 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22060 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27888 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48727 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових

Київ • УНН

 • 10559 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. 4 грудня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, зафіксовано і 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових

Військові повідомили, що: “противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, зафіксовано активність ворожого снайпера. Російські окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски, Славне, Тарамчук, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Пісків, Новозванівки, Широкиного та Водяного, що на Приазов’ї, а біля Луганського зафіксовано ще й вогонь з мінометів калібру 120 мм. Захисники Красногорівки були обстріляні протитанковими керованими ракетами, а оборонці Троїцького і Водяного — з озброєння бойових машин піхоти”.

Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та троє — зазнали поранень.

“Від початку доби ворог обстріляв наші позиції на підступах до Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат не допущено. За даними розвідки, 4 грудня, 2 окупанти було знищено та ще 5 — поранено”, — повідомили у прес-центрі ООС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87