ООС: боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных

Военные сообщили, что: “противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксировано активность вражеского снайпера. Российские оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино. Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а у Луганского зафиксировано еще и огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного — из вооружения боевых машин пехоты”.

В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое — получили ранения.

“С начала суток враг обстрелял наши позиции на подступах к Тарамчук. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь не допущено. По данным разведки, 4 декабря, 2 оккупанта были уничтожены и еще 5 — ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.