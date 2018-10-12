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Близько 30% території України потребує розмінування - Зубко

Близько 30% території України потребує розмінування - Зубко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Близько 30% території України забруднена вибухонебезпечними предметами. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на прес-конференції, передав кореспондент УНН.

"Розмінування території України стосується не тільки Сходу країни або випадків надзвичайних ситуацій і пожеж на складах боєприпасів. Це комплексне гуманітарне розмінування, що здійснюється піротехнічними підрозділами ДСНС, територій і районів колишніх бойових дій, колишніх військових полігонів, забруднених вибухонебезпечними предметами. Якщо порахувати, де ще необхідно проводити розмінування, то це близько 30% території України", - зазначив він.

За його словами, з початку 2018 року ДСНС в Україні (зокрема у звільнених територіях Донецької та Луганської областей) виявили, вилучили і знищили понад 44,5 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 613 авіаційних бомб.

При цьому Зубко доручив Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Донецькій і Луганській областям спільно з ДСНС і Мінрегіоном на основі аналізу ситуації на територіях підготувати плани з оповіщення, логістики, евакуації, розміщення людей, розмінування і подати пропозиції по вдосконаленню цих процедур. Це буде удосконалена інструкція з безпеки з урахуванням європейського досвіду.

При цьому начальник ДСНС Микола Чечоткін додав, що 1,147 млн га в Україні імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами, на 453 тис. га інформації щодо такого забруднення була підтверджена.

Особливо гостро питання про розмінування стоїть на територіях Донецької і Луганської областей, які були звільненні від окупації протягом 2014-2018 рр. Так, у Донецькій області розмінування потребує 238 тис. га, у Луганській – 197 тис. га. Крім того, внаслідок минулих війн та інших факторів, розмінувати також треба 42,8 тис. га в Одеській, 30,4 тис. га – в Київській, 18,1 тис. га – в Харківській, 1,4 тис. га – в Житомирській, 1,3 тис. га – в Миколаївській областях.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці інтенсивність вибухів боєприпасів на 6-му арсеналі Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежею і вибухами, становила до трьох вибухів за годину.

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