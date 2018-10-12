НП на арсеналі під Ічнею: стається до трьох вибухів боєприпасів на годину

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Станом на ранок п'ятниці інтенсивність вибухів боєприпасів на 6-му арсеналі Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, становить до трьох вибухів за годину. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.