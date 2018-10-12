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НП на арсеналі під Ічнею: стається до трьох вибухів боєприпасів на годину

НП на арсеналі під Ічнею: стається до трьох вибухів боєприпасів на годину

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Станом на ранок п'ятниці інтенсивність вибухів боєприпасів на 6-му арсеналі Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, становить до трьох вибухів за годину. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України. 

"Станом на 7 годину 12 жовтня інтенсивність вибухів боєприпасів становить до 3 вибухів за годину. Загиблих та травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано", - повідомили рятувальники.

Двома пожежними літаками АН-32П ДСНС здійснено 25 скидів води (200 тонн), всього з початку робіт – 46 скидів води (368 тонн).

"Ліквідовано чотири пожежі лісового настилу поблизу села Августівка та прилеглої території арсеналу на загальній площі 3,1 га", - додали у відомстві.

Піротехнічними підрозділами ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів:

  • усі автодороги до населених пунктів у межах 16-кілометрової зони;
  • 29 км трас ліній електропередач;
  • 7 км трас газопроводів;
  • територію 3 газорозподільних станцій;
  • 3 шкіл;
  • 3 дитячих садків;
  • будинку для людей похилого віку;
  • навчально-виробничого комплексу;
  • 1 тис. 669 дворогосподарств.

Напередодні, 11 жовтня, забезпечено реагування на 53 заявки від місцевого населення щодо вибухонебезпечних предметів, всього з початку робіт відпрацьовано 144 заявки, вилучено 576 вибухонебезпечних предметів в 10 населених пунктах.

Організовано чергування 12 пожежно-рятувальних розрахунків для забезпечення оперативного гасіння можливих пожеж в смт Дружба та на адміністративній території арсеналу.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.

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