ЧП на арсенале под Ичней: происходит до трех взрывов боеприпасов в час
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По состоянию на утро пятницы интенсивность взрывов боеприпасов на 6-м арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, составляет до трех взрывов в час. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 12 октября интенсивность взрывов боеприпасов составляет до 3 взрывов в час. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - сообщили спасатели.
Двумя пожарными самолетами АН-32П ДСНС совершено 25 сбросов воды (200 тонн), всего с начала работ - 46 сбросов воды (368 тонн).
"Ликвидировано четыре пожара лесного настила вблизи села Августовка и прилегающей территории арсенала на общей площади 3,1 га", - добавили в ведомстве.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов:
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- все автодороги к населенным пунктам в пределах 16-километровой зоны;
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- 29 км трасс линий электропередач;
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- 7 км трасс газопроводов;
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- территорию 3 газораспределительных станций;
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- 3 школ;
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- 3 детских садов;
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- дома престарелых;
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- учебно-производственного комплекса;
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- 1 тыс. 669 домохозяйств.
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Накануне, 11 октября, обеспечено реагирование на 53 заявки от местного населения о взрывоопасных предметах, всего с начала работ отработано 144 заявки, изъято 576 взрывоопасных предметов в 10 населенных пунктах.
Организовано дежурство 12 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.