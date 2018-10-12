Около 30% территории Украины требует разминирования - Зубко

"Разминирование территории Украины касается не только Востока страны или случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров на складах боеприпасов. Это комплексное гуманитарное разминирование, осуществляемое пиротехническими подразделениями ГСЧС, территорий и районов бывших боевых действий, бывших военных полигонов, загрязненных взрывоопасными предметами. Если посчитать, где еще необходимо проводить разминирование, то это около 30% территории Украины", - отметил он.

По его словам, с начала 2018 года ГСЧС в Украине (в частности на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей) обнаружили, изъяли и уничтожили более 44,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 613 авиационных бомб.

При этом Зубко поручил Харьковской, Винницкой, Черниговской, Донецкой и Луганской областям совместно с ГСЧС и Минрегионом на основе анализа ситуации на территориях подготовить планы по оповещению, логистике, эвакуации, размещению людей, разминированию и подать предложения по совершенствованию этих процедур. Это будет усовершенствованная инструкция по безопасности с учетом европейского опыта.

При этом начальник ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что 1,147 млн га в Украине вероятно загрязнены взрывоопасными предметами, на 453 тыс. га информация о таком загрязнении была подтверждена.

Особенно остро вопрос о разминировании стоит на территориях Донецкой и Луганской областей, которые были освобождены от оккупации в течение 2014-2018 гг. Так, в Донецкой области разминирования требует 238 тыс. га, в Луганской - 197 тыс. га. Кроме того, в результате прошлых войн и других факторов, разминировать также надо 42,8 тыс. га в Одесской, 30,4 тыс. га - в Киевской, 18,1 тыс. га - в Харьковской, 1,4 тыс. га - в Житомирской, 1,3 тыс. га - в Николаевской областях.

Напомним, по состоянию на утро пятницы интенсивность взрывов боеприпасов на 6-м арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, составила до трех взрывов в час.