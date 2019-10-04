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За две недели в НАБУ поступило более 1,7 тыс. сообщений о коррупции

Киев • УНН

 • 13655 просмотра

КИЕВ. 4 октября УНН. За последние две недели в Национальное антикоррупционное бюро поступило более 1700 сообщений о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, передает УНН.

За две недели в НАБУ поступило более 1,7 тыс. сообщений о коррупции

"Более 1700 обращений о возможной коррупции поступило в НАБУ за последние две недели", - говорится в сообщении.

Сообщают, что в НАБУ 960 сообщений поступило по телефону, 360 - по электронной почте и 370 - бумажным письмом.

В этих обращениях, в основном, жалуются на ненадлежащее досудебное расследование; нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства; нарушения законодательства при принудительном исполнении судебных решений; вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятия и реализации социальных, трудовых прав и законных интересов.

После регистрации обращений, им оказывают правовую оценку и направляют ответы заявителям.

В бюро отмечают, что могут провести расследование только по тем сообщениям, которые подследственные Бюро, то есть возможные преступления совершенные высокопоставленными или если местной общине или интересам государства нанесен ущерб на более чем 960 тыс. грн направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции.

Напомним, Рада приняла закон о прослушке для ГБР и НАБУ.

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