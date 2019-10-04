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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Рада ухвалила закон про прослушку для ДБР і НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Верховна Рада ухвалила закон №1009 щодо змін до кримінального процесуального законодавства, підтримавши скасування "правки Лозового" і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила закон про прослушку для ДБР і НАБУ

Проект закону №1009 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства спрямований на удосконалення правового регулювання кримінального процесу як для ефективного здійснення досудового розслідування, так і для надання стороні захисту додаткових гарантій від можливих зловживань з боку суддів, слідчих та прокурорів.

До проекту закону №1009 під час підготовки до розгляду в другому читанні було подано 153 правки.

Під час розгляду законопроекту в повторному другому читанні нардепи підтримали правки щодо строків фактичного провадження, щодо оскарження повідомлення про підозру, які раніше були відхилені профільним комітетом.

При цьому спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив продовження ранкового засідання на 15 хвилин для завершення розгляду законопроекту №1009.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009 щодо змін до кримінального процесуального законодавства, підтримавши скасування "правки Лозового" і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.

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