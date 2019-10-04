Рада приняла закон о прослушке для ГБР и НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Верховная Рада приняла закон №1009 об изменениях в уголовное процессуальное законодательство, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона №1009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства направлен на совершенствование правового регулирования уголовного процесса как для эффективного осуществления досудебного расследования, так и для предоставления стороне защиты дополнительных гарантий от возможных злоупотреблений со стороны судей, следователей и прокуроров.
В проект закона №1009 при подготовке к рассмотрению во втором чтении было подано 153 поправки.
При рассмотрении законопроекта в повторном втором чтении нардепы поддержали поправки о сроках фактического производства, по обжалованию сообщения о подозрении, которые ранее были отклонены профильным комитетом.
При этом спикер парламента Дмитрий Разумков объявил продолжение утреннего заседания на 15 минут для завершения рассмотрения законопроекта №1009.
Напомним, 19 сентября Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009 об изменениях в уголовное процессуальное законодательство, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро.